Іспанія

"Вершкові" мають пункт про зворотний викуп молодого плеймейкера.

Молодий атакуючий півзахисник Ніко Пас чудово себе проявляє в італійській Серії А після літнього переходу до Комо з мадридського Реала.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у таборі "вершкових" пильно слідкують за кожною грою 20-річного аргентинця, бажаючи зберегти над ним контроль у майбутньому.

Зазначається, що Реал має пункт про зворотний викуп Паса у Комо, а також 50% від майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, що Пас приєднався до команди Сеска Фабрегаса за 6 мільйонів євро. У цьому сезоні Серії А на рахунку аргентинського плеймейкера шість матчів, в яких він відзначився трьома асистами.