Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 5 жовтня 2024 року.

У рамках дев’ятий туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на власному полі обіграв Вільярреал.

Команда Карло Анчелотті з перших хвилин захопила ініціативу в грі й відзначилась швидким голом.

Однак біля воріт Андрія Луніна за ходом першого тайму виникало багато цікавих моментів, тож інтрига в грі залишалась.

Рівно до тих пір, коли Вінісіус Жуніор дальнім ударом не поховав її посеред другого тайму, після чого в матчі була тільки одна ключова подія — страшна травма Дані Карвахаля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Вільярреал у рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга (Мілітао, 70), Модрич (Васкес, 90) — Беллінгем — Мбаппе (Гоес, 71), Вінісіус (Гюлер, 79)

Вільярреал: Конде — Феменія, Кошта, Альбіоль (Баї, 68), Кардона (Бернат, 86) — Комесанья, Гує, Парехо (Терратс, 78), Баена (Піно, 69) — Баррі, Пепе (Ахомаш, 68)

Попередження: Феменія, 33