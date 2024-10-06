Іспанія

Український вінгер пропустить кілька тижнів через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Жирона прийматиме на своєму полі Атлетік Більбао.

У цьому протистоянні очікувано не зможе взяти участь український вінгер каталонського клубу Віктор Циганков, який опинився поза заявкою свої команди на матч із басками.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 26-річний українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги, через що він пропустить кілька тижнів.

Матч Жирона — Атлетік Більбао відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 15:00 за київським часом.