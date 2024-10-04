Іспанія

Українець зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів.

У Жироні повідомили орієнтовний строк реабілітації правого вінгера Віктора Циганкова.

Жирона — Феєнорд 2:3 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

У 26-річного українця діагностували травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Це пошкодження він отримав у ході першого тайму поєдинку з Феєнордом у Лізі чемпіонів.

Очікується, що Циганков пропустить близько п'яти тижнів. Зараз на його рахунку один гол та один асист у восьми матчах за Жирону в усіх турнірах цього сезону.

Цими вихідними, а саме в неділю, 6 жовтня, колектив Мічела прийматиме Атлетік у дев'ятому турі Ла Ліги.