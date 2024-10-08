"Жовті" замикають турнірну таблицю Ла Ліги після дев'яти турів.
Луїс Мігель Карріон, Getty Images
08 жовтня 2024, 14:39
Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Луїсом Мігелем Карріоном.
Спеціаліст очолив "жовтих" на початку липня 2024 року. Контракт із 45-річним іспанцем було розраховано до кінця червня 2026 року.
Під його керівництвом Лас-Пальмас провів дев'ять матчів у Ла Лізі (3Н, 6П; 9:17). Зараз це єдиний клуб чемпіонату Іспанії, який не знає смаку перемог у новій кампанії турніру.
У десятому турі Ла Ліги "жовті" гостюватимуть у Валенсії (21 жовтня), яка йде 18-ю.