Іспанія

"Жовті" замикають турнірну таблицю Ла Ліги після дев'яти турів.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Луїсом Мігелем Карріоном.

Спеціаліст очолив "жовтих" на початку липня 2024 року. Контракт із 45-річним іспанцем було розраховано до кінця червня 2026 року.

Під його керівництвом Лас-Пальмас провів дев'ять матчів у Ла Лізі (3Н, 6П; 9:17). Зараз це єдиний клуб чемпіонату Іспанії, який не знає смаку перемог у новій кампанії турніру.

У десятому турі Ла Ліги "жовті" гостюватимуть у Валенсії (21 жовтня), яка йде 18-ю.