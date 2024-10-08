Іспанія

Колектив із Ла Ліги посилився ексгравцем збірної Камеруну.

Правий захисник Аллан Ньйом підписав контракт із Хетафе, передає офіційний сайт клубу.

Угоду з 36-річним камерунцем розраховано до кінця червня 2025 року. Гравець отримав футболку з 12-м номером.

Свій минулий колектив, а саме Леганес, він залишив на правах вільного агента в липні. У сезоні-2023/24 Ньйом узяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

Для Аллана це буде другий період виступів за Хетафе. Із липня 2019 року до кінця січня 2022-го захисник відіграв за клуб 83 поєдинки (два голи та три асисти).

Раніше камерунець також представляв Вест Бром, Вотфорд, Удінезе, Гранаду та Арль-Авіньйон. На рахунку Ньйома 17 матчів за збірну.