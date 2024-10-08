Іспанія

Француз обійшов Дані Карвахаля, Родріго, Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе був визнаний найкращим гравцем своєї команди за підсумками вересня. Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

25-річний француз у боротьбі за цю нагороду зміг випередити Дані Карвахаля, Родріго, Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао.

У цьому сезоні Кіліан Мбаппе провів за Реал 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.