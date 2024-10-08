Француз обійшов Дані Карвахаля, Родріго, Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
08 жовтня 2024, 18:59
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе був визнаний найкращим гравцем своєї команди за підсумками вересня. Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
25-річний француз у боротьбі за цю нагороду зміг випередити Дані Карвахаля, Родріго, Вінісіуса Жуніора та Едера Мілітао.
У цьому сезоні Кіліан Мбаппе провів за Реал 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.