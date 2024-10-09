Мадридський гранд опублікував відповідне фото.
Тібо Куртуа, Getty Images
09 жовтня 2024, 20:20
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань з командою після травми, отриманої в мадридському дербі з Атлетіко у рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги (1:1).
Раніше у досвідченого бельгійського голкіпера діагностували пошкодження аддуктора на лівій нозі, проте в середу, 9 жовтня, Тібо вже працював на тренувальній сесії разом із командою.
Пресслужба "вершкових" опублікувала відповідне фото за участю Куртуа.
У цьому сезоні Тібо Куртуа провів за Реал Мадрид десять матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив сім голів та чотири рази відстояв "на нуль".