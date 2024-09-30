Андрій Лунін отримає свій шанс.
Тібо Куртуа, Getty Images
30 вересня 2024, 13:50
У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні Реал розійшовся миром у гостьовому мадридському дербі проти Атлетіко.
Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Наприкінці протистояння воротар "галактікос" Тібо Куртуа поскаржився медичному штабу на біль у паху.
Під час прес-конференції після гри головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що в його підопічного дійсно має місце пошкодження, характер якого треба було встановити під час обстеження в понеділок.
У підсумку, прес-служба Реала, що Куртуа отримав травму аддуктора на лівій нозі.
Орієнтовний строк повернення бельгійця до роботи наразі складає кілька тижнів.
Таким чином місце у воротах мадридців уже в найближчий грі матиме шанс зайняти український голкіпер Андрій Лунін.
Наступний матч Реал проведе в гостях у французького Лілля в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.