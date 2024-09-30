Іспанія

Андрій Лунін отримає свій шанс.

У рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги напередодні Реал розійшовся миром у гостьовому мадридському дербі проти Атлетіко.

Атлетіко — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці протистояння воротар "галактікос" Тібо Куртуа поскаржився медичному штабу на біль у паху.

Під час прес-конференції після гри головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що в його підопічного дійсно має місце пошкодження, характер якого треба було встановити під час обстеження в понеділок.

У підсумку, прес-служба Реала, що Куртуа отримав травму аддуктора на лівій нозі.

Орієнтовний строк повернення бельгійця до роботи наразі складає кілька тижнів.

Таким чином місце у воротах мадридців уже в найближчий грі матиме шанс зайняти український голкіпер Андрій Лунін.

Наступний матч Реал проведе в гостях у французького Лілля в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.