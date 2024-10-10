Іспанія

На захисника "фармацевтів" серйозний попит.

Каталонська Барселона та мадридський Реал хочуть підписати центрального захисника леверкузенського Баєра Йонатана Та. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.

"За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже провело переговори з представниками 28-річного німця, контракт якого з Баєром спливає наприкінці поточного сезону.

Також Барселона стежить за ситуацією навколо захисника збірної Німеччини та готова зробити пропозицію "фармацевтам" взимку.

Очікується, що Та ухвалить рішення про своє майбутнє в січні 2025 року.

Цього сезону Йонатан Та відіграв за Баєр десять матчів, забив один гол та отримав одну жовту картку.