Каталонська Барселона та мадридський Реал хочуть підписати центрального захисника леверкузенського Баєра Йонатана Та. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.

"За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже провело переговори з представниками 28-річного німця, контракт якого з Баєром спливає наприкінці поточного сезону. 

Також Барселона стежить за ситуацією навколо захисника збірної Німеччини та готова зробити пропозицію "фармацевтам" взимку.
Очікується, що Та ухвалить рішення про своє майбутнє в січні 2025 року.
Цього сезону Йонатан Та відіграв за Баєр десять матчів, забив один гол та отримав одну жовту картку.
Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виявляють інтерес до Та.