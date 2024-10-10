На захисника "фармацевтів" серйозний попит.
Та, getty images
10 жовтня 2024, 11:53
Каталонська Барселона та мадридський Реал хочуть підписати центрального захисника леверкузенського Баєра Йонатана Та. Про це повідомляє німецький журналіст Крістіан Фальк.
"За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже провело переговори з представниками 28-річного німця, контракт якого з Баєром спливає наприкінці поточного сезону.
Також Барселона стежить за ситуацією навколо захисника збірної Німеччини та готова зробити пропозицію "фармацевтам" взимку.
Очікується, що Та ухвалить рішення про своє майбутнє в січні 2025 року.
Цього сезону Йонатан Та відіграв за Баєр десять матчів, забив один гол та отримав одну жовту картку.