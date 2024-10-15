Іспанія

Клуб може продати нідерландця.

У Барселоні не впевнені, що Френкі де Йонг захоче залишитися в команді.

Чинний контракт футболіста з каталонським клубом розрахований до 2026 року. Як пише Mundo Deportivo, "блауграна" хоче продовжити його, але не впевнена, що гравець погодиться.

Де Йонг ще не відповів на пропозицію, зроблену наприкінці 2023 року. Якщо хавбек прийме її, то його доходи будуть нижчими за нинішні. Водночас варто враховувати, що зараз Барселона виплачує йому не тільки зазначену в контракті зарплату, а й заборгованість, що залишилася з часів пандемії коронавірусу.

Якщо де Йонг не підпише нового контракту до наступного літа, Барселона виставить його на трансфер, щоб не втратити його безкоштовно у 2026 році.

У поточному сезоні Френкі провів 1 матч у Ла Лізі й не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Фаті хоче переконати Фліка у своїй спроможності.