Іспанія

Італієць довіряє турецькому футболістові.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті високо оцінює потенціал Арди Гюлера.

Як і в минулому сезоні, турецький гравець рідко виходить у стартовому складі "вершкових", через що в пресі йдуть розмови про можливий відхід 19-річної висхідної зірки в оренду.

Згідно з даними Marca, Анчелотті довіряє Гюлеру і планує надавати йому дедалі більше ігрових хвилин. Сам футболіст вважає, що перебуває в правильному місці, але сподівається отримати більш значущу роль у команді вже під час поточної кампанії.

Арда Гюлер взяв участь у десяти поєдинках Реала в нинішньому сезоні, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Модрич має намір зіграти на чемпіонаті світу-2026.