Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорват хоче грати мінімум до 40 років.

Півзахисник мадридського Реала і збірної Хорватії Лука Модрич не планує закінчувати кар'єру. Контракт 39-річного футболіста з "королівським клубом" закінчується після завершення поточного сезону, проте хорват не збирається вішати бутси на цвях так скоро.

За повідомленнями Marca, Модрич збирається продовжити угоду з Реалом і виступити на майбутньому чемпіонаті світу в 2026 році. На момент проведення мундіалю ветерану буде майже 41 рік.

Зазначимо, що сьогодні Модрич провів 182 гру за збірну Хорватії в матчі проти Польщі в Лізі націй.

Раніше повідомлялося, що Алаба може завершити кар'єру.