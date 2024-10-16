Іспанія

Керманич Комо також відреагував на порівняння Ламіна з Ліонелем Мессі.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас в інтерв'ю ESPN відповів, кого він вважає найталановитішим гравцем світу.

Спеціаліст поділився, що вражений виступами правого вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала.

"Найталановитіший гравець світу? Я б, мабуть, сказав Ламін Ямал... за вплив, який він має. Бачити те, як він виражає себе на полі, фантастично через його креативність. Я думаю, що він є унікальним талантом. Він завжди робить різницю, коли на нього тиснуть. А коли цього не відбувається, він завжди знаходить правильне рішення, незалежно від того, чого вимагає гра в певний момент. Він уміє читати гру та розуміти, що потрібно. Я вважаю це ознакою великого гравця, дуже зрілого. Найбільше мені подобається те, що здається, ніби він грає на вулиці. Таке відчуття, що для нього все стає дуже легким. У нього чистий розум", — пояснив Фабрегас.

Керманич Комо також прокоментував численні порівняння Ямала з легендою "блаугранас" Ліонелем Мессі.

"Я можу це зрозуміти, але мені це не подобається, оскільки я вважаю, що кожен гравець різний і ми всі маємо власну історію. Ламіну потрібно йти своїм шляхом. Безперечно, є ознаки, які завжди змушують повертатися до того, яким був Лео. Думаю, це абсолютно нормально, особливо для вболівальників Барселони, які пережили важкий період із деякими труднощами. Захоплення, яке нині приносить Ламін, є дуже важливим. У нього є потенціал, щоб протягом багатьох років дуже добре виступати за Барселону", — додав Сеск.

На рахунку Ямала п'ять голів та п'ять асистів в 11 матчах за Барселону в усіх турнірах поточного сезону. У вересні-жовтні він також узяв участь у трьох поєдинках збірної Іспанії в Лізі націй, відзначившись однією гольовою передачею.