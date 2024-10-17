Іспанія

Ексфутболіст запропонував свіжу ідею.

Останнім часом тільки й розмов про надмірне навантаження на футболістів за ходом сезону, тож колишній іспанський захисник каталонської Барселони Жерар Піке, який нині є організатором власного любительського турніру, запропонував УЄФА та ФІФА нову ідею для реформи, завданням якої буде зменшення кількості матчів за футбольний рік.

"Занадто багато матчів, і зараз ми бачимо, як гравці вже відверто кричать: "Ми отримуємо травми через ці навантаження". Ігри проходять кожні три дні, і тому в них немає часу на відпочинок навіть улітку.

Я думаю, що кількість матчів повинна бути зменшена. Треба зібрати всі ліги разом і сказати їм, що замість 20 команд у змаганнях повинні брати участь лише 16 клубів.

Я б запитав тих, хто працює в УЄФА, навіщо вони створили цю Лігу націй, за якою важко стежити? Я розумію, що вони хочуть отримати більше прибутку, але заради футболу, я думаю, було б набагато краще мати менше матчів, але більше преміальних та ексклюзивних вражень.

Так було б легше розважати публіку, а гравці мали б менше матчів", — заявив іспанець.

Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація, що Піке перебуває під слідством через корупцію в іспанському футболі.