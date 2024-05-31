Іспанія

Суд зарахував колишнього гравця збірної Іспанії до групи осіб, щодо яких триває офіційне розслідування у справі про ймовірне шахрайство.

Колишній захисник Барселони Жерар Піке став фігурантом справи про корупцію під час укладення контракту про проведення Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії, повідомляє AFP.

Контракти на 40 млн євро у 2018 році підписав на той момент президент Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїс Рубіалес за посередництва компанії Kosmos, яка належить Піке.

Суд заявив, що в контрактах, які містили пункт про "гарантовану виплату компанії Kosmos комісійних у розмірі 4 млн євро на рік", є "можливі порушення з кримінальними наслідками".

У зв'язку з цим суд зарахував колишнього гравця збірної Іспанії до групи осіб, щодо яких триває офіційне розслідування у справі про ймовірне шахрайство.

Іспанські правоохоронці почали розслідування 2022 року, коли надбанням громадськості став запис розмови Рубіалеса і Піке, які обговорювали багатомільйонні винагороди.

Раніше повідомлялося, що у Барселони поки немає можливості зареєструвати Фліка і його штаб через фінансові труднощі.