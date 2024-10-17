Іспанія

Усе через завершення контракту наприкінці року.

Український центральний півзахисник Дмитро Криськів продовжує опановувати нову для себе роль опорника в складі донецького Шахтаря під орудою Маріно Пушича в поточному сезоні.

Однак тим часом 24-річному виконавцю доведеться робити складний вибір щодо свого майбутнього, оскільки його угода з "гірниками" добігає до завершення вже наприкінці 2024 року.

І оскільки існує ймовірність того, що футболіст опинитись на ринку вільних агентів, його прогрес не залишається без уваги іноземних клубів із провідних чемпіонатів.

Зокрема, севільський Бетіс, як повідомляє видання El Gol Digital, зацікавлений у можливій співпраці, адже намагання "зелено-білих" повернути до свого складу півзахисника мадридського Реала Дані Себальйоса наразі ні до чого не призводять.

На рахунку Криськіва в цьому сезоні дев’ять матчів, один гол та дві гольові передачі.