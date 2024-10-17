Іспанія

Функціонер задоволений темпом робіт.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про хід реконструкції домашнього стадіону.

Функціонер заявив, що задоволений вибором будівельної компанії і темпом роботи. При цьому він зізнався, що хотів би якомога швидше повернутися на Камп Ноу.

"Якщо нічого не станеться, то ми повернемося на стадіон на початку 2025 року", — заявив Лапорта Diario Sport.

Фахівець додав, що Барселона матиме найкращу у світі арену, яка вміщуватиме 105 тисяч осіб.

Барселона лідирує в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після дев'яти турів. У скарбничці "синьо-гранатових" 24 залікових бали. У найближчому турі каталонці приймуть Севілью. Стартовий свисток пролунає о 22:00.