Іспанія

Угоду 36-річного форварда практично неминуче буде продовжено.

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про пункт, прописаний у контракті Роберта Левандовські.

За словами глави каталонського гранда, угоду 36-річного форварда практично неминуче буде продовжено.

"Контракт Левандовські буде продовжено, коли він зіграє 50% матчів у сезоні. Цей пункт включено в договір", — наводить журналіст Фабріціо Романо слова Лапорти.

В активі Роберта Левандовські 12 забитих голів і дві результативні передачі в 11 матчах за команду Ганса-Дітера Фліка в нинішній кампанії. Поляк представляє кольори "синьо-гранатових" із липня 2022 року. До переїзду в Каталонію нападник протягом восьми років виступав за Баварію.

Раніше повідомлялося, що Левандовські повторив досягнення Роналду в Лізі чемпіонів.