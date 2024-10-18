Іспанія

Поїздка до Стокгольму ніяк не вплинула на француза... але це не точно.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував можливу причетність нападника "вершкових" Кіліана Мбаппе до справи про зґвалтування. Цитує італійського фахівця Football Espana.

"Я тут не для того, щоб коментувати домисли. Не звертаю увагу на те, що говорять. Я зосереджений на роботі, яку він робить.

Кіліан скористався перервою, щоб поліпшити свій стан. Він почувається дуже добре, щасливий та горить бажанням повернутися в гру і стати важливим гравцем для команди.

Ці 15 днів дуже допомогли йому, тому що в нього був час подолати травми. Зараз це інший футболіст, ніж був до перерви", — сказав Анчелотті.