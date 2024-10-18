Іспанія

Керманич мадридського Реала розповів, як планує впоратися з відсутністю Дані Карвахаля через серйозну травму.

Правий захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль успішно переніс операцію на хрестоподібній зв'язці, яку він травмував у рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала та вибув до кінця цього сезону.

На тлі цього у "вершкових" з'явилися потенційні кадрові проблеми на правому фланзі оборони, проте головний тренер мадридців Карло Анчелотті, схоже, вже знайшов рішення.

"У нас є Лукас Васкес, ми йому довіряємо. Також ми маємо Едера Мілітао. Так, я бачу в ньому хорошого правого захисника", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що мадридський Реал домовився про підписання Трента Александер-Арнольда з Ліверпуля, але влітку 2025 року на правах вільного агента.