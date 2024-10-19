Іспанія

Хтось знову намагався посмикати за важелі.

Каталонська Барселона всіма наявними в неї засобами намагається покращити власне фінансове становище.

Однак геть не кожен із шляхів, які для цього обирає керівництво клубу, відповідає усталеним нормам обігу фінансів у футболі.

Наприклад, у 2022 році "блаугранас" вирішили, що можуть "приховати" частину прибутків від продажу 10% своїх телевізійних прав компанії Sixth Street за 267 мільйонів на термін 25 років та видати цю суму як операційних дохід, що відомо у вболівальницьких колах під назвою "важіль" за авторством президента клубу Жоана Лапорти.

Однак Комітет клубного фінансового контролю УЄФА (CFCB) перехитрити не вдалось, тож спочатку Барселона отримала повідомлення про порушення, яке згодом було підкріплене рішенням Спортивного арбітражного суд (CAS) про відхилення апеляції збоку "блаугранас".

У підсумку, клуб було оштрафовано на 500 тис. євро.

За рахунок такого фінансового маневру Лапорта хотів завищити показники беззбитковості у звітності за 2022 фінансовий рік.