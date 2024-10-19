Іспанія

Португалець якісно працює в якості менеджера в дуже непростих умовах.

Президент Барселони Жоан Лапорта відзначив якісну роботу спортивного директора каталонського клубу Деку та висловився про головного тренера команди Ганс-Дітера Фліка. Цитує іспанського функціонера Sport.es.

"Ми дуже задоволені командою та роботою Гансі Фліка, а також великим внеском нашого спортивного директора Деку, який скоротив фонд заробітної плати команди на 160 мільйонів євро.

Крім того, він зробив омолодження команди. Раніше співвідношення зарплат футболістів до загального доходу клубу становило 91%, а зараз — 53%.

До того ж, ми продали гравців на суму в 80 мільйонів євро. Все це дуже хороші показники. Наше фінансове становище стає дедалі кращим", — заявив Лапорта.