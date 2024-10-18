Іспанія

17-річний талант міг опинитися у Франції.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що каталонський клуб відхилив пропозицію у розмірі 250 млн євро за вінгера Ламіна Ямала.

"Шість місяців тому до мене прийшли із пропозицією купити Ламіна Ямала за 250 мільйонів євро, але я відповів відмовою. Він найвідоміший футболіст у світі", — сказав Лапорта в інтерв'ю Barca One.

За інформацією ЗМІ, така щедра пропозиція за 17-річного іспанця походила від французького гранда ПСЖ.

Нинішнього сезону Ямал провів 11 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.