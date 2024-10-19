Іспанія

Німець продовжує довіряти Пеньї.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відповів на запитання, хто займе місце у воротах каталонської команди у матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги з Севільєю. Цитує німецького фахівця Sport.es.

"Я радий, що на думку Щесни, він перебуває у хорошій формі. Але немає причин змінювати воротаря. З Севільєю зіграє Іньякі Пенья", — заявив Флік.

Матч між Барселоною та Севільєю відбудеться 20-го жовтня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Барселона внесла Щесни в заявку Ліги чемпіонів.