Іспанія

Форвард Жирони провів 300 матчів у чемпіонаті Іспанії.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі поступилася Сосьєдаду з рахунком 1:0.

На 59-ій хвилині цього протистояння на полі з'явився нападник каталонців Крістіан Стуані, для якого цей матч став 300-им у рамках чемпіонату Іспанії (135 — за Жирону, 103 — за Еспаньйол, 32 — за Расінг, 30 — за Леванте).

Цікаво, що Стуані став третім уругвайцев на найбільшою кількістю проведених поєдинків у рамках Ла Ліги. Більше нього у першості Іспанії зіграли тільки Дієго Годін (368 матчів) та Даміан Суарес (324 матчі).

Всього на рахунку Крістіана Стуані в 300 матчах Ла Ліги 103 забиті голи та 16 результативних передач.