Італієць дав свій коментар щодо француза.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
21 жовтня 2024, 19:53
Карло Анчелотті розповів про свої вимоги до Кіліана Мбаппе на полі.
"Я прошу, щоб він забивав голи. Я вважаю за краще, щоб він забивав, а не займався пресингом. Роль центрального нападника не змінилася, я прошу те саме, що просив у Каріма Бензема.
Займати правильні позиції і діяти розумно щоразу, коли ми перехоплюємо м'яч, щоб швидко переходити в атаку", — сказав Анчелотті.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе загрожує до шести років в'язниці у справі про згвалтування.