Іспанія

Італієць дав свій коментар щодо француза.

Карло Анчелотті розповів про свої вимоги до Кіліана Мбаппе на полі.

"Я прошу, щоб він забивав голи. Я вважаю за краще, щоб він забивав, а не займався пресингом. Роль центрального нападника не змінилася, я прошу те саме, що просив у Каріма Бензема.

Займати правильні позиції і діяти розумно щоразу, коли ми перехоплюємо м'яч, щоб швидко переходити в атаку", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе загрожує до шести років в'язниці у справі про згвалтування.