Француз достроково завершив тренування.
Орельєн Тчуамені, Getty Images
21 жовтня 2024, 20:29
Орельєн Тчуамені не зміг завершити тренування з Реалом.
Як стверджує El Chiringuito TV, півзахисник "вершкових" міг отримати м'язову травму. аразі невідомі подробиці про характер пошкодження, а також про терміни відновлення гравця.
Завтра Реал зіграє з Боруссією в матчі загального етапу Ліги чемпіонів, 26 жовтня мадридський клуб прийме Барселону в Ла Лізі.
У поточному сезоні Чуамені провів 12 матчів і не відзначився результативними діями.