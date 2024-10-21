Орельєн Тчуамені не зміг завершити тренування з Реалом.

Як стверджує El Chiringuito TV, півзахисник "вершкових" міг отримати м'язову травму.  аразі невідомі подробиці про характер пошкодження, а також про терміни відновлення гравця. 

Завтра Реал зіграє з Боруссією в матчі загального етапу Ліги чемпіонів, 26 жовтня мадридський клуб прийме Барселону в Ла Лізі. 

У поточному сезоні Чуамені провів 12 матчів і не відзначився результативними діями. 