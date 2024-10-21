Іспанія

Француз достроково завершив тренування.

Орельєн Тчуамені не зміг завершити тренування з Реалом.

Як стверджує El Chiringuito TV, півзахисник "вершкових" міг отримати м'язову травму. аразі невідомі подробиці про характер пошкодження, а також про терміни відновлення гравця.

Завтра Реал зіграє з Боруссією в матчі загального етапу Ліги чемпіонів, 26 жовтня мадридський клуб прийме Барселону в Ла Лізі.

У поточному сезоні Чуамені провів 12 матчів і не відзначився результативними діями.