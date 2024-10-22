Іспанія

Але наразі німець веде переговори з мюнхенцями.

Йосуа Кімміх перед матчем із Барселоною припустив перехід у каталонський клуб.

"Ніколи не варто нічого виключати в житті, зокрема й у футболі.

Усі знають, що я веду переговори про новий контракт із клубом. Те, що ми обговорюємо, залишиться між нами, я не стану говорити про це на прес-конференції.

Барселона і збірна Іспанії справили на мене великий вплив у дитинстві", — наводить слова Кімміха Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Барселона в середу прийме Баварію в рамках 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Контракт Кімміха з Баварією розрахований до літа 2025 року.