Іспанія

В Реалі вірять, що бразилець отримає нагороду.

Вінгер Реала Лукас Васкес розповів, що після матчу проти Боруссії (5:2) в Лізі чемпіонів привітав Вінісіуса з виграшем Золотого м'яча.

"На святкуванні я сказав Вінісіусу, що він – володар Золотого м'яча. Ніхто не заслуговує на це більше, ніж він.

Критика? Вони чекали саме цього. Хто? Анти-мадридські вболівальники. Їм не подобається, що ми так багато виграємо, і це нормально", — сказав Васкес.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться в понеділок, 28 жовтня.