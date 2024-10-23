В Реалі вірять, що бразилець отримає нагороду.
Лукас Васкес, Getty Images
23 жовтня 2024, 12:46
Вінгер Реала Лукас Васкес розповів, що після матчу проти Боруссії (5:2) в Лізі чемпіонів привітав Вінісіуса з виграшем Золотого м'яча.
"На святкуванні я сказав Вінісіусу, що він – володар Золотого м'яча. Ніхто не заслуговує на це більше, ніж він.
Критика? Вони чекали саме цього. Хто? Анти-мадридські вболівальники. Їм не подобається, що ми так багато виграємо, і це нормально", — сказав Васкес.
Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться в понеділок, 28 жовтня.