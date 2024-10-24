Іспанія

Коментар іспанського півзахисника каталонців.

Дані Ольмо сподівається на перемогу Барселони над Реалом у суботу.

"У такому матчі немає фаворита. Це найкраща гра, яку тільки можна провести в Ла Лізі та Європі.

Ми здатні обіграти їх за рахунок наших ідей, і саме це ми і збираємося продемонструвати", — заявив півзахисник "блауграни" в ефірі TV3.

Матч Реал Мадрид — Барселона відбудеться у суботу, 26 жовтня о 22:00.

У поточному сезоні Ольмо провів 3 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 3 голи.