Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між Реалом та Барселоною.

У центральному матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги на нас із вами очікує Ель-Класико: Реал на своєму полі прийме Барселону.

Реал — Барселона

Субота, 26 жовтня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Хосе Санчес

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У суботу ввечері на Бернабеу відбудеться один з найголовніших матчів футбольного календаря: мадридський Реал прийматиме Барселону. Цього сезону Барселона була найяскравішою командою у вищому дивізіоні Іспанії, каталонці наразі очолюють таблицю Ла Ліги, в той час як Реал посідає друге місце.

Реал Мадрид не найкращим чином проявив себе на початку кампанії-2024/25, але все ще залишається непереможним у вищому дивізіоні Іспанії цього сезону, вигравши сім і зігравши внічию три з 10 матчів, набравши 24 очки, яких вистачає для другого місця. Команда Карло Анчелотті відстає від лідера Барселони на три очки, тож поразка в суботу матиме досить серйозні наслідки, навіть на такому ранньому етапі кампанії, але вони можуть надихнутися останніми зустрічами з Барселоною, яка перемогла в кожному з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах.

Минулого сезону "лос бланкос" двічі перемагали Барселону, в тому числі на Бернабеу з рахунком 3:2, а вдома вони не програвали каталонській команді в чемпіонаті з березня 2022 року. На минулих вихідних Реал переміг Сельту в Ла Лізі з рахунком 2:1, а у вівторок переміг дортмундську Боруссію 5:2 в Лізі чемпіонів, відірвавшись на два м'ячі і забезпечивши собі життєво важливі три очки в турнірній таблиці. У Реала виникли проблеми з введенням до складу Кіліана Мбаппе, а показники Джуда Беллінгема з точки зору голів та гольових передач значно знизилися порівняно з минулим сезоном, але це все одно був впевнений початок кампанії, і перемога в суботу зрівняла б їх за очками зі своїми запеклими конкурентами в таблиці.

До останньої міжнародної перерви в цьому році Реал Мадрид має провести ще чотири матчі в чемпіонаті проти Барселони, Валенсії та Осасуни, а також домашній матч Ліги чемпіонів проти італійського гранда Мілана. Призначення Гансі Фліка на посаду головного тренера Барселони, безумовно, викликало багато запитань, але німець отримав винятковий старт у клубі, і каталонські гіганти перебувають у блискучій формі на ранніх стадіях цього сезону.

Форма Барселони є ще більш вражаючою, враховуючи значні проблеми з травмами. Підопічні Фліка здобули перемогу в останніх чотирьох матчах у всіх турнірах, включаючи 5:1 над Севільєю в Ла Лізі минулих вихідних, а на цей матч вони вийдуть після впевненої перемоги в Лізі чемпіонів. Рафінья зробив хет-трик у перемозі над Баварією (4:1) у середу ввечері, і з гравцями, які починають повертатися у форму, ознаки є дуже позитивними для Барселони, яка після Ель-Класико зіграє каталонське дербі проти Еспаньйола. Перемога над Реалом цими вихідними стане вагомою заявою, а шість очок на цій стадії сезону — це дуже багато, враховуючи, що команда Фліка мала лише один невдалий матч у Ла Лізі в цьому сезону.

Як і Реал, Барселона має провести ще чотири матчі до листопадової міжнародної перерви, зігравши проти Еспаньйола та Реал Сосьєдаду в чемпіонаті, на додачу до поїздки до белградської Црвени Звезди в Лізі чемпіонів.

Кадрова ситуація

Напередодні цього матчу Реал зазнав подвійного удару: Тібо Куртуа та Родріго вибули на найближчі два-три тижні через проблеми, яких вони зазнали в матчі з Баварією. Таким чином, Андрій Лунін претендує на місце в основі, в той час як відсутність Родріго, як очікується, призведе до зміни формації, з Беллінгемом, який буде діяти за передньою парою Вінісіусом Жуніором та Мбаппе.

Беллінгем ще не забивав у цьому сезоні, але Вінісіус довів свій рахунок до восьми голів у сезоні, зробивши дубль у ворота Дортмунда, а Мбаппе забив вісім м'ячів у 13 матчах.

Браїм Діас може повернутися до складу і запропонувати цікавий варіант з лави запасних у другій половині зустрічі, але Давід Алаба та Дані Карвахаль будуть відсутні разом з Куртуа та Родріго.

Що стосується Барселони, то Френкі де Йонг, Дані Ольмо та Гаві вже відновилися після травм, але тріо може залишитися на лаві запасних під час Ель Класіко.

Марк Касадо отримав особливу похвалу від свого менеджера за свої виступи в цьому сезоні, і цілком ймовірно, що він продовжить грати в півзахисті разом з Педрі, а Фермін Лопес, який віддав дві гольові передачі проти Баварії, буде діяти під номером 10.

Рональд Араухо, Ферран Торрес, Андреас Крістенсен, Марк Бернал та Марк-Андре тер Штеген перебувають на поза грою через травми, але є шанс, що Ерік Гарсія може повернутися до складу.

Орієнтовні склади:

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Мбаппе.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья — Левандовські.

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