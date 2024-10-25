Іспанія

Футбольний світ в очікуванні Ель-Класіко.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про майбутній матч з мадридським Реалом в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця AS.

"Чесно кажучи, я багато не думав про Ель-Класіко. Важливо добре підготувати команду, я не можу навіть пояснити, наскільки важливо. Але, звичайно, ми з нетерпінням чекаємо завтрашньої гри.

У нас різні ідеї, можемо грати по-різному. У матчі з Баварією ми зрозуміли, що нам потрібно поліпшити деякі речі. Зараз нам доведеться адаптуватися до гри та стилю Реала. Реал — добре підготовлена команда. Але я довіряю своїм хлопцям, тому що досі в них все чудово виходило.

Як я завжди і говорив, у нас чудова команда. Ламін — винятковий гравець, у якого все виходить дуже добре, але те ж саме можна сказати і про Кубарсі. Адже ми всі бачимо, як він грає у свої 17 років. Завтра всі наші хлопці мають бути готові на 100%", — заявив Флік.

Матч між Реалом та Барселоною пройде на Сантьяго Бернабеу 26-го жовтня, о 22:00 за київським часом.