Іспанія

Стало відомо, хто може зіграти проти "вершкових".

У центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає принципове протистояння між мадридським Реалом та каталонською Барселоною.

Тренерський штаб "блаугранас" на чолі з Гансі Фліком визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у майбутньому Ель Класіко.

Так, до заявки Барселони потрапили 22 футболісти. Через травми у грі проти "вершкових" не зіграють: воротар Марк-Андре тер Штеген, захисники Ерік Гарсія, Андреас Крістенсен та Рональд Араухо, півзахисник Марк Берналь та нападник Ферран Торрес.

ЗАЯВКА БАРСЕЛОНИ НА МАТЧ ІЗ РЕАЛОМ МАДРИД:

Матч між Реалом та Барселоною пройде на Сантьяго Бернабеу 26-го жовтня, о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.