Іспанія

Пропонуємо вашій увазі склади команд на топ-матч.

В рамках центрального матчу першого кола Ла Ліги Реал прийме на своєму полі Барселону. В стартовому складі мадридців очікувано з'явиться Андрій Лунін, тоді як у Барселони відзначимо появу Ферміна Лопеса.

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Мбаппе

Запасні: Фран, Местре Санчес, Вальєхо, Гарсія, Модрич, Гюлер, Себальйос, Діас, Ендрік

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Лопес, Рафінья — Левандовські

Запасні: Щесни, Кочен, Форт Гарсія, Мартін, Домінгес, Торре, Ольмо, де Йонг, Гаві, Фаті, Віктор

Початок матчу Реал — Барселона заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.