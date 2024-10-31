Іспанія

Бразилець проводить потужний сезон.

Вінгер Барселони Рафінья висловився про головного тренера каталонського клубу Гансі Фліка. Його слова наводить Barca Universal.

"Навіть якщо в команду прийде найкращий тренер, він нічого не виграє, якщо гравці цього не захочуть по-справжньому. Ми ті, хто бігає на полі.

Я завжди знав, що Флік побачить мій повний потенціал і зрозуміє мою справжню роль у команді. Я одразу відчув його високі стандарти, що підштовхують кожного гравця вдосконалюватися.

Це був чудовий тиждень для нас. Але найкраще ще не настало, вболівальники дізнаються, що станеться далі", — заявив Рафінья.