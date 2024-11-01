Іспанія

"Містяни" мають намір зберегти володаря Золотого м'яча у своєму складі.

Керівництво Манчестер Сіті планує якомога швидше продовжити контракт із півзахисником Родріго Ернандесом.

За даними Cadena SER, у клубі розуміють, що новий володар Золотого м'яча викликає інтерес топ-клубів, тому починають розробляти план, щоб залишити його в клубі.

Зазначається, що Манчестер Сіті не збираються зупинятися, поки не продовжать угоду з 28-річним іспанцем.

Контракт Родрі з "містянами" закінчується влітку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал проявляє інтерес до Сане.