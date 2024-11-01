"Містяни" мають намір зберегти володаря Золотого м'яча у своєму складі.
Родрі, x.com/ballondor
01 листопада 2024, 00:25
Керівництво Манчестер Сіті планує якомога швидше продовжити контракт із півзахисником Родріго Ернандесом.
За даними Cadena SER, у клубі розуміють, що новий володар Золотого м'яча викликає інтерес топ-клубів, тому починають розробляти план, щоб залишити його в клубі.
Зазначається, що Манчестер Сіті не збираються зупинятися, поки не продовжать угоду з 28-річним іспанцем.
Контракт Родрі з "містянами" закінчується влітку 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Арсенал проявляє інтерес до Сане.