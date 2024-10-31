Німеччина

28-річний футболіст може повернутися в АПЛ.

Лерой Сане цікавий Арсеналу, повідомляє Bild. Вінгера Баварії занесено до списку потенційних трансферів лондонців.

Мікель Артета — великий шанувальник футболіста, з яким він працював у Манчестер Сіті.

Зазначається, що, на відміну від Ньюкасла, Арсенал міг би стати серйозним варіантом для німця, якби він вирішив покинути Баварію.

Чинний контракт Сане з клубом розрахований до літа 2025 року. Раніше повідомлялося, що мюнхенці працюють над продовженням контракту гравця, щоб уникнути безкоштовного відходу.

У цьому сезоні 28-річний півзахисник провів 4 матчі в Бундеслізі, забивши 1 гол.