Іспанія

Бельгієць готовий до повернення на поле.

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі "вершкових" після травми стегна. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бельгійський голкіпер готується до повернення на поле після недавньої травми привідного м'яза лівого стегна. Цілком ймовірно, що вже в матчі з Міланом в ЛЧ Тібо вийде в стартовому складі "королівського" клубу.

Цього сезону Тібо Куртуа відіграв за Реал 12 матчів, пропустив десять м'ячів та зібрав чотири "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що клуби Саудівської Аравії, АПЛ та ПСЖ претендують на Вінісіуса.