Іспанія

Бразилець може залишити Мадрид.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор має кілька варіантів продовження кар'єри після програшу в голосуванні на Золотий м'яч.

За інформацією El Gol Digital, 24-річний бразилець має три варіанти продовження кар'єри. Клуби АПЛ і Саудівської Аравії разом із французьким Парі Сен-Жермен претендують на підписання "реалівця".

Чинний контракт бразильського вінгера з "вершковими" розраховано до 2027 року.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 15 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім асистів.