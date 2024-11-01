Бразилець може залишити Мадрид.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
01 листопада 2024, 15:13
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор має кілька варіантів продовження кар'єри після програшу в голосуванні на Золотий м'яч.
За інформацією El Gol Digital, 24-річний бразилець має три варіанти продовження кар'єри. Клуби АПЛ і Саудівської Аравії разом із французьким Парі Сен-Жермен претендують на підписання "реалівця".
Чинний контракт бразильського вінгера з "вершковими" розраховано до 2027 року.
Нинішнього сезону Вінісіус провів 15 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім асистів.