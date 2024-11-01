Іспанія

Український вінгер може зіграти у наступному матчі Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона зіграє з Леганесом.

За словами головного тренера каталонців Мічела, в цьому протистоянні може взяти участь український вінгер Віктор Циганков.

"Стуані, Оріоль Ромеу та Янхель Еррера повернулися. Хастіну Гарсії та Циганкову залишилося небагато, Пау Лопес також може бути доступний у вівторок проти ПСВ.

Є гравці, які збираються повернутися, але ми хочемо, щоб вони добре одужали і були по-справжньому готові, оскільки у них може статися рецидив, а це не в наших інтересах", — цитує слова Мічела Marca.

Матч ПСВ — Жирона відбудеться у вівторок, 5 листопада, о 19:45 за київським часом.