Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував конкуренцію на позиції.

Задля компенсації відсутнього через важку травму німецького воротаря Марка-Андре тер Штегена, каталонська Барселона підписала контракт із польським голкіпером Войцехом Щесни.

Однак першим вибором на місце у воротах для головного тренера "блаугранас" Ганса-Дітера Фліка наразі залишається Іньякі Пенья, який у своєму останньому інтерв’ю розповів про перші враження від роботи з новим партнером.

"Як людина, Войцех просто вражаюча особистість, як ви вже могли зауважити за роки його кар’єри.

Я до цього знав його лише як воротаря і те, що він грав у найкращих командах Європи. Але першого ж дня в Барселоні він мав зі мною розмову і сказав, що не приїхав сюди для того, аби змагатись зі мною за місце в складі, і що єдина конкуренція для мене — це конкуренція з самим собою. Це мене шокувало.

На такій позиції, як воротар, яка є настільки конкурентною, тому що грає лише один гравець, він виявив велику повагу, яку, можливо, йому не потрібно було показувати. Йому 34 роки і він дуже допомагає", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома в рамках дербі проти Еспаньйола.