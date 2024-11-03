Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував прийдешню гру проти Лас-Пальмаса.

Мадридський Атлетіко в рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги зіграє домашній матч проти Лас-Пальмаса.

Напередодні гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне розповів про стан власної команди та останні трагічні події на півдні країни, пов’язані з ураганом ДАНА.

"Матчі Ла Ліги цими вихідними не мають жодного сенсу. Те, що відбувається, дуже важко пережити, але дуже приємно бачити людей, які вийшли на вулиці з лопатами й іншими інструментами, щоб допомогти постраждалим, усі намагаються працювати разом.

Це дуже добре говорить про Іспанію, як про країну, та про її людей. Ми теж хочемо допомогти, де тільки можемо. Є люди, яким дуже важко, це дуже сумно, але вони всі кажуть нам продовжувати грати у футбол, і ось ми продовжуватимемо грати.

Наші вболівальники звикли до того, що ми докладаємо зусиль на тренуваннях, працюємо над собою, належним чином ставимось до власних обов’язків, і тому вони реагують так реагують на невдачі в домашніх матчах.

У нас буде важка гра проти команди, яка значно покращилась із приходом нового тренера, вони стали більш сильними, і я передбачаю небезпечну для нас гру, із великою кількістю контратак, швидкими суперниками попереду, і ми спробуємо тримати ці ситуації під контролем і вийти з них переможцями за допомогою наших уболівальників, що завжди має фундаментальне значення.

У нас є травмовані гравці. Але ми компенсуємо їх хлопцями, які мають ентузіазм і бажання показати, чому вони грають у Атлетіко, і ми сподіваємось, що завтра ми зосередимось на важливості матчу і приведемо нас до того, чого ми хочемо", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Атлетіко — Лас-Пальмас відбудеться 3 листопада, о 15:00.