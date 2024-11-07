Іспанія

"Вершкові" влітку змінять тренера?

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо близький до того, щоб погодитися очолити мадридський Реал. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, президент "королівського" клубу Флорентіно Перес вже кілька місяців спілкується з оточенням іспанського фахівця, і зараз Алонсо максимально близький до того, щоб погодитися очолити "вершкових" наступного літа. Це відбувається на тлі непереконливої гри "вершкових" в останніх матчах, серед яких — домашні поразки від Барселони (0:4) у Ла Лізі та від Мілана (1:3) у Лізі чемпіонів.

Зазначається, що у разі якщо чинний керманич Реала Карло Анчелотті буде звільнений під час поточного сезону, Перес готовий призначити головного тренер Кастільї Рауля до літа, перш ніж Алонсо стане новим наставником мадридців.