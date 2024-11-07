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07 листопада 2024, 15:22
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо близький до того, щоб погодитися очолити мадридський Реал. Про це повідомляє Teamtalk.
За інформацією джерела, президент "королівського" клубу Флорентіно Перес вже кілька місяців спілкується з оточенням іспанського фахівця, і зараз Алонсо максимально близький до того, щоб погодитися очолити "вершкових" наступного літа. Це відбувається на тлі непереконливої гри "вершкових" в останніх матчах, серед яких — домашні поразки від Барселони (0:4) у Ла Лізі та від Мілана (1:3) у Лізі чемпіонів.
Зазначається, що у разі якщо чинний керманич Реала Карло Анчелотті буде звільнений під час поточного сезону, Перес готовий призначити головного тренер Кастільї Рауля до літа, перш ніж Алонсо стане новим наставником мадридців.