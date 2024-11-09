Іспанія

Мадридський клуб уникнув розгрому на Естадіо де Вальєкас, проте залікових пунктів до активу це не додало.

У рамках 13 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на своєму полі Лас-Пальмас.

Вже з перших хвилин все пішло не за планом мадридської команди, бо Фабіу Сілва на 6-ій хвилині вивів Лас-Пальмас уперед.

У подальшому ситуація не змінилася: Арідане Ернандес вразив власні ворота та подвоїв перевагу гостей, а на 67-ій хвилині Фустер фактично зняв усі питання щодо переможця.

Утім, Райо все ж вдалося наприкінці матчу уникнути домашнього розгрому — допоміг автогол, який на свій рахунок записав Маккенна.