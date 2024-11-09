Мадридський клуб уникнув розгрому на Естадіо де Вальєкас, проте залікових пунктів до активу це не додало.
Райо Вальєкано - Лас-Пальмас, Getty Images
09 листопада 2024, 00:12
У рамках 13 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на своєму полі Лас-Пальмас.
Вже з перших хвилин все пішло не за планом мадридської команди, бо Фабіу Сілва на 6-ій хвилині вивів Лас-Пальмас уперед.
У подальшому ситуація не змінилася: Арідане Ернандес вразив власні ворота та подвоїв перевагу гостей, а на 67-ій хвилині Фустер фактично зняв усі питання щодо переможця.
Утім, Райо все ж вдалося наприкінці матчу уникнути домашнього розгрому — допоміг автогол, який на свій рахунок записав Маккенна.
Райо Вальєкано - Лас-Пальмас 1:3
Голи: Маккенна (аг), 90+3 - Фабіу Сілва, 6, Арідане Ернандес (аг), 62, Фустер, 67
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Ернандес (Ембарба, 71), Чаваррія (Родрігес, 77) — Де Фрутос, Гумбау (Трехо, 71), Валентін, Гарсія — Камельйо (Гвардіола Наварро, 71), Паласон (Діас, 77)
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Суарес, Маккенна, Муньос — Муньос, Ессугу (Рамірес, 79), Родрігес (Кардона, 90), Молейро (Фустер, 64) — Сілва (Мата, 79), Рамірес (Кампанья, 64)
Попередження: Гумбау — Маккенна, Хіменес, Ессугу