Іспанія

Великі гроші на кону.

Каталонська Барселона та виробник спортивних товарів Nike стали ближче до продовження співпраці. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у п'ятницю відбулося засідання ради директорів, на якому її члени проголосували за ратифікацію угоди з Nike, що існувала в усній формі.

Повідомляється, що каталонський клуб укладе з компанією договір на 10 років та отримуватиме 140 млн. євро за сезон, що на 60 млн. більше ніж було у попередній угоді.