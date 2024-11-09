Іспанія

Українець допоміг Вінісіусу встановити на табло розгромний рахунок.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 мадридський Реал приймає Осасуну на Сантьяго Бернабеу.

Український голкіпер Андрій Лунін з'явився в стартовому складі "вершкових". У другому таймі, за рахунку 2:0 на користь господарів поля, йому вдалося відзначитися результативною дією.

Осасуна подавала з кутового й Лунін добре впорався з цією подачею. Він швидко вибив м'яч на половину поля гостей, де його підхопив Вінісіус Жуніор і, розібравшись із захисником та голкіпером, відзначився другим голом за матч.

Пізніше бразилець забив ще раз, оформивши хет-трик, тож зараз, станом на 75-ту хвилину, Реал веде з рахунком 4:0.