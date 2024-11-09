Іспанія

Реал Мадрид залишився без двох важливих гравців.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зустрівся на власному полі з Осасуною.

Вже у першій половині зустрічі "вершкові" залишилися без двох важливих гравців, які отримали травми.

Спочатку на 20-ій хвилині пошкодження отримав вінгер Родріго, а вже за десять хвилин більш серйозної травми знову зазнав центральний захисник Едер Мілітао — бразилець не зміг самостійно залишити поле.

Матч Реал Мадрид — Осасуна розпочався о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за його подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.