Іспанія

Український голкіпер "вершкових" не тільки не пропустив, а й взяв безпосередню участь в результативній контратаці своєї команди.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав на своєму полі Осасуну, а в стартовому складі "вершкових" вийшов український воротар Андрій Лунін.

Початок матчу видався для команди Карло Анчелотті далеко не найприємнішим чином: у перші півгодини тренерський штаб Реала був вимушений зробити дві позапланові заміни через травми нападника Родріго Гоеса та центрбека Едера Мілітао.

Утім, після двох кадрових втрат, гравці мадридського гранду й почали забивати: у першому таймі Джуд Беллінгем відсвяткував свій гол + асист поцілунком емблеми "вершкових", а вже у другому таймі успіх Реала продовжив Вінісіус Жуніор, який у підсумку оформив хет-трик.



Не можна не відзначити, що у моменті з третім голом Реала безпосередню участь взяв наш Андрій Лунін, який під час атаки Осасуни зміг перехватити м'яч та віддати точну дальню передачу, яку успішно реалізував Віні.

Таким чином, на українського воротаря записали асист, а "вершкові" здобули перемогу з рахунком 4:0.

Реал Мадрид — Осасуна 4:0

Голи: Вінісіус, 35, 62, 69, Беллінгем, 43

Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Модрич, 46), Мілітао (Асенсіо, 30), Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем (Гюлер, 75) — Гоес (Діас, 20), Мбаппе, Вінісіус (де Соуза, 75)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Муньйос Камерос, 82), Торро, Орос (Рауль, 72) — Пенья (Гарсія, 59), Будімір (Гомес, 71), Сарагоса (Арнаїс, 82)

Попередження: Катена, Торро