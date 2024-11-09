Бразилець порвав "хрести".
Едер Мілітао, Getty Images
09 листопада 2024, 18:57
Захисник Реала Едер Мілітао вибув до кінця сезону.
Мадридський клуб повідомив, що у захисника, який дістав ушкодження в грі з Осасуною, діагностовано повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки з ураженням обох менісків правої ноги. Найближчими днями бразилець буде прооперований.
Marca стверджує, що в поточному сезоні Мілітао на поле не повернеться.
Мілітао вже стикався з розривом "хрестів" в останні роки. Він пропустив 232 дні, отримавши травму в серпні 2022 року.
Зазначимо, що сумарно за два останні сезони у захисника 22 матчі в чемпіонаті Іспанії.